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İdil'de Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

İdil'de Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
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Şırnak’ın İdil ilçesinde yapımı tamamlanan İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta kabulüne başladı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yapımı tamamlanan İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta kabulüne başladı.

İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Milletvekili Arslan Tatar, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tedavi gören vatandaşlarla da görüşen Tatar, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Tatar, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ilçedeki vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine daha modern ve nitelikli şartlarda ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Tatar, sağlık yatırımının İdil'e hayırlı olmasını temenni etti.

Tatar, merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, yatırımın İdil ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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