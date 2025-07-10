HPV'nin Ortadan Kaldırılması Mümkün

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, Türkiye'de hem aşı uygulamasının yaygınlaştırılması hem de taramaların artırılmasıyla Hpv'nin (Human Papilloma Virüsü) tamamen ortadan kalkabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, Hpv'nin hem kadınlarda hem de erkeklerde enfeksiyonlara ve bazı kanserlere yol açtığını belirterek, 200'den fazla HPV tipinin tanımlandığını kaydetti.

Genital siğil, rahim ağzı, gırtlak kanseri gibi ciddi hastalıklara neden olabilen virüsün cinsel temasla bulaştığını aktaran Buyru, 2006'da HPV'ye karşı geliştirilen aşının bugün HPV'nin en yaygın görülen 9 tipine karşı etkin koruma sağladığını vurguladı.

Buyru, HPV aşısını rutin aşılama programına dahil eden ülkelerde virüse bağlı olarak görülen hastalıklarda ciddi azalma saptandığını belirterek, Türkiye'de de virüsün en çok görülen 2 suşuna karşı geliştirilecek aşının bu sene sonundan itibaren aşılama programına alınarak 13 yaşından itibaren ücretsiz uygulanabileceğini aktardı.

Koruyucu önlemler ve aşılama sayesinde bu hastalıkların neredeyse tamamının önlenebileceğini vurgulayan Buyru, "HPV aşısı, yıllardır birçok ülkede ücretsiz olarak uygulanıyor. Ülkemizde ise şu an ücretli olarak yapılabiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığının yerli üretim ve ücretsiz aşılama hedefi çok değerli bir gelişme. Aşının cinsel aktivite başlamadan önce yapılması, bağışıklık sisteminin daha güçlü yanıt vermesini sağlıyor. Aşı, 15 yaşından küçük bireylere iki doz, daha büyük bireylere ise üç doz olarak uygulanıyor. Başlangıçta sadece 27 yaşına kadar yapılması öneriliyordu fakat artık 47 yaşa kadar uygulanabileceği ve bağışıklık sağlayabileceği kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Buyru, HPV'nin ortadan kaldırılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"HPV aşısı bugüne kadar milyonlarca kişiye uygulandı ve ciddi yan etkisi tespit edilmedi. HPV aşısının en önemli avantajı, virüsle temas etmeden önce yapıldığında yüzde 100'e yakın koruma sağlaması. Bu nedenle toplum bazında uygulanabilirse tıpkı çiçek hastalığında olduğu gibi HPV de ortadan kaldırılabilir. Rahim ağzı kanseri daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Bunun temel nedeni, tarama programlarının yeterince uygulanmaması.

Türkiye'de hem aşı uygulamasının yaygınlaştırılması hem de taramaların artırılmasıyla bu hastalığı toplumdan tamamen silebiliriz. HPV'de aşılama kadar tarama programları da çok önemli. Sağlık Bakanlığının Aile Sağlığı Merkezleri'nde ve KETEM'lerde yürüttüğü HPV taraması son derece değerli. Kadınlardan rahim ağzından örnek alınarak yapılan bu testte HPV saptanmazsa, 5 yıl boyunca yeniden test yapılmasına gerek kalmaz. Bu da hem hasta konforunu artırır hem de sağlık sistemine yükü azaltır."