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Hipotermi tedavisi gören bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Hipotermi tedavisi gören bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde hipotermi tedavisi gören bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk işlemi sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sorunsuz tamamlandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hipotermi tedavisi gören bebek tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin Diyarbakır'da sürdürülmesi kararlaştırıldı. Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda organize edilen sevk işlemi kapsamında bebek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nusaybin Atatürk Spor Stadyumu'na getirildi. Burada hazır bekleyen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikoptere güvenli şekilde alınan minik bebek, Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Sevk işleminin sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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