Havadan bırakılan kuduz aşıları ilçeyi paniğe sürükledi

Türkiye genelinde yılın belirli dönemlerinde yapılan havadan kuduz aşısı dağıtımı bu yıl da çeşitli periyotlarda gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR DA BÜYÜK PANİK YARATTI

Kuduz aşılarından bazıları yerleşim yerine düştü. Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde de görülen kuduz aşıları vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

YETKİLİLER KAPI KAPI GEZEREK TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Birçok noktada görülen aşı sonrası yetkililer harekete geçti. Mahalledeki evleri tek tek gezen görevliler ellerindeki kuduz aşısı fotoğrafını ev halkına göstererek temas edip etmediklerini sordu. Temas durumunda hemen 112'nin aranılmasını isteyen yetkililer, aşıya temas edilmemesi uyarısında bulundu.