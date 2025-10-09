Havadan bırakılan kuduz aşıları ilçeyi paniğe sürükledi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde havadan kuduz aşısı bırakıldı. İlaçların bazıları yerleşim yerlerine düşerken vatandaşlar büyük panik yaşadı. yGörevliler kapı kapı gezerek tehlikeye dikkat çekti.
Türkiye genelinde yılın belirli dönemlerinde yapılan havadan kuduz aşısı dağıtımı bu yıl da çeşitli periyotlarda gerçekleştirildi.
VATANDAŞLAR DA BÜYÜK PANİK YARATTI
Kuduz aşılarından bazıları yerleşim yerine düştü. Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde de görülen kuduz aşıları vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
YETKİLİLER KAPI KAPI GEZEREK TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
Birçok noktada görülen aşı sonrası yetkililer harekete geçti. Mahalledeki evleri tek tek gezen görevliler ellerindeki kuduz aşısı fotoğrafını ev halkına göstererek temas edip etmediklerini sordu. Temas durumunda hemen 112'nin aranılmasını isteyen yetkililer, aşıya temas edilmemesi uyarısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Sağlık