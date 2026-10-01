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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Türkmen, İskenderun'da gıda satış yerlerini denetledi

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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Türkmen, İskenderun'da gıda satış yerlerini denetledi
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İskenderun'da gıda satış yerlerinde İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ve ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda güvenilirliği ve hijyen incelenirken, güvenilir gıdaya erişim için kontrollerin sürdürüldüğü belirtildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren gıda satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim; İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İskenderun'daki işletmelerde yapılan kontrollerde gıda güvenilirliği, hijyen şartları ve işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu yerinde incelendi. Resmi gıda kontrol görevlisi teknik personellerinin de katıldığı denetimlerde işletmelerin faaliyetleri kontrol edilirken, gıda ürünlerinin güvenilir şekilde tüketicilere sunulmasına yönelik şartlar değerlendirildi. Yetkililer tarafından vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

İl genelinde gerçekleştirilen kontrollerle gıda satış yerlerinin hijyen ve mevzuata uygunluk durumlarının takip edilmesinin yanı sıra tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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