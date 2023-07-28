Hatay'da İşçi Tiner Zehirlenmesi Sonucu Hastanelik Oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde çalıştığı esnada dökülen tinerden zehirlenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. İşçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde çalıştığı esnada dökülen tinerden zehirlenen işçi hastanelik oldu.

Olay, Payas ilçesi Asri mezarlık mevkiinde meydana geldi. Mezarlık içerisinde bulunan su kuyusunda çalışma yapan işçi, tinerin dökülmesi sonucu zehirlendi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve şahsı bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İşçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY