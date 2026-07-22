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Sabırsız minik, dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Sabırsız minik, dünyaya gözlerini ambulansta açtı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde miad gebelik tanısıyla hastaneden merkeze sevk edilen kadın, ambulansta doğum yaptı. Ebe ve ekip sayesinde sağlıklı bir şekilde gerçekleşen doğumun ardından anne ve erkek bebeği hastaneye nakledildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki hastaneden merkezde bulunan hastaneye sevk edildiği sırada doğumu başlayan kadın, bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

Yenice ilçesinde doğum sancıları başlayan ve miad gebelik tanısı alan kadın Yenice ilçesi 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulansla Çanakkale'ye nakledilirken, yolculuk sırasında doğumu başladı. Nakil sırasında doğum eyleminin başlaması üzerine ebe ve ambulans ekibi, anne ve bebeğin sağlık durumunu yakından takip ederek doğumun ambulans içerisinde sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Doğumun ardından anne ve dünyaya gelen erkek bebeğin ilk sağlık değerlendirmeleri yapılarak, ileri tetkik ve takip amacıyla hastaneye güvenli bir şekilde nakilleri sağlandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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