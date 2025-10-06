Hastanede Böbrek Taşı Kırma Cihazında Yangın

1) HASTANEDE BÖBREK TAŞI KIRMA CİHAZINDA YANGIN ÇIKTI; DUMAN NEDENİYLE POLİKLİNİKLER BOŞALTILDI

EDİRNE'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde böbrek taşı kırma cihazında meydana elen arıza nedeniyle yangın çıktı. Edirne Belediyesi İtfaiyesi, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, hastaların yayılan dumandan etkilenmemesi için poliklinikler geçici olarak tahliye edildi.

Hastanenin giriş katında bulunan böbrek taşı kırma polikliniğinde yangın çıktı. Böbrek taşı kırma cihazının arızalanmasıyla, makineden duman ve alevler çıkmaya başladı. Duman yoğunlaşınca görevliler polikliniği boşalttı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının çıktığı odada dumana müdahale ederken, AFAD ve polis ekipleri, hastanedeki diğer poliklinikleri de boşaltarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

'HASTALARI YA DA PERSONELİ ETKİLEYEN BİR OLUMSUZLUK YOK'

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ile yangının çıktığı poliklinikte incelemede bulundu. Vali Sezer, yaptığı açıklamada, "Böbrek taşı kırma cihazında muhtemelen kısa devre yaptığını düşündüğümüz, tek odayı etkileyen bir yangın oldu. Buna itfaiyemiz hemen müdahale etti. Zaten hastanemizin yangın söndürme sistemleri ve bütün sistemler aktif hale gelerek kendi kendine müdahale de başladı. İtfaiyemizin müdahalesiyle de kontrol altına alındı. Çok şükür hastanemizde herhangi bir diğer bölümleri etkileyen bir yangın söz konusu değil. Hastalarımızdan ya da sağlık personelimizden herhangi bir şekilde olumsuz etkilenen kimse yok. Şu an itibariyle de hem itfaiyemiz hem AFAD ekiplerimiz burada kontrollerini devam ettiriyorlar. Zannediyorum birkaç saat içerisinde normal hastane rutinine dönülecektirö dedi.

'POLİKLİNİKLER ÖĞLEDEN SONRA HİZMETE DEVAM EDECEK'

Polikliniklerin geçici olarak tahliye edildiğini söyleyen Vali Sezer, "Şu anda poliklinik hizmeti verilmiyor, oralar tahliye edildi. Şu anda duman var, duman tahliye edildikten sonra burada kontrol yapılıp hastanemiz yine hizmetine devam edecek kaldığı yerden. Şu anda sadece bir odayı etkileyen, kısa bir alanda olan yangın. Diğer polikliniklerde ve alanlarda yangın söz konusu değil. Arkadaşlarımız da şu anda kontrol altına aldılar o alanı. Zannediyorum öğleden sonra hastanemiz, polikliniklerimiz hizmete devam edecekö diye konuştu.

Bebeğinin muayenesi için hastaneye gelen Nuran Tezciler, "Doktor muayenesi için sıra bekliyorduk. O sırada yangın olduğunu söyleyip dışarı çıkardılar bizi. Bizim bölümde çıkmadı yangın, başka bölümdeydi. Nereden çıktığını anlamadık. Bebeğimi getirmiştim. Doğal olarak kısa süreli panik yaşadımö ifadelerini kullandı.