Hakkari Devlet Hastanesi'nde, bel ve sol bacak ağrısı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 56 yaşındaki hastanın bel fıtığı ameliyatı ilk kez uygulanan kapalı (endoskopik) yöntemle gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki aydır bel ve sol bacağındaki ağrılar nedeniyle günlük yaşamında zorlanan hasta, Hakkari Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat edilmesine karar verilen hastaya, Hastane Başhekimi Op. Dr. Serdar Solmaz ile beyin ve sinir cerrahisi uzmanları Op. Dr. Cafer İkbal Gülsever ve Op. Dr. Duran Şahin tarafından yaklaşık 3 saat süren endoskopik bel fıtığı ameliyatı yapıldı.

Op. Dr. Serdar Solmaz, endoskopik spinal cerrahinin birçok merkezde kullanıldığını ancak Hakkari'de daha önce uygulanamadığını söyledi.

Ameliyata ilişkin bilgi veren Solmaz, şunları kaydetti:

"Bu yöntem birçok merkezde kullanılmasına rağmen Hakkari'de daha önce yaygın değildi. Hakkari'de gerekli teknolojik imkanları sağladıktan sonra bu cerrahileri burada da yapmaya başladık. Hakkarili vatandaşlarımıza elimizden geldiğince güncel teknolojinin sunduğu cerrahi hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Kapalı cerrahiler, geleneksel yöntemlere göre hastalarımıza daha fazla konfor sağlıyor. Hastalarımız daha kısa sürede ayağa kalkıyor ve ameliyat sonrası ağrıları daha az oluyor."

Op. Dr. Gülsever de "Yaklaşık 1 santimetrelik küçük bir kesiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Bir noktadan kamera, diğer noktadan ise cerrahi aletlerimizi kullanarak fıtık dokusuna ulaştık. Kas ve kemik dokusuna müdahale etmediğimiz için hastanın ameliyat sonrası bel ağrıları daha az oluyor. Hasta birkaç saat içerisinde yürüyebiliyor ve aynı günün akşamında taburcu edilebiliyor." dedi.

Op. Dr. Şahin ise kapalı ameliyatlarda kanama riskinin azaldığını ve hastaların daha kısa sürede taburcu edilebildiğini ifade etti.

Kaynak: AA