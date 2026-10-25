Hakkari Derecik'te entübe 3 yaşındaki çocuk helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Derecik'te metabolik rahatsızlığı olan entübe 3 yaşındaki çocuğun, ileri tetkik ve tedavi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Bölge Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğünden istenen ambulans helikopter, çocuğu Derecik'ten alarak Van'a nakletti.
Hakkari'nin derecik ilçesinde metabolik hastalığı olan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopter ile Van'a getirildi.
Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi'nde metabolik rahatsızlığı (entübe) olan 3 yaşındaki kız çocuğu ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Bölge Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Derecik ilçesine giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı