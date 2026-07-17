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Hakkari'de kanser taraması

Hakkari'de kanser taraması
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Hakkari Devlet Hastanesi KETEM mobil tarama ekibi, Durankaya beldesinde vatandaşlara kanser taraması yaparak erken teşhisin önemini anlattı.

Hakkari Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil tarama ekibi, Durankaya beldesinde vatandaşlara kanser taraması yaptı.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatılırken, kanser taramaları da uygulandı. Yetkililer, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, mobil tarama hizmetlerinin Hakkari'nin farklı noktalarında sürdürüleceğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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