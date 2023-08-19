Hakkari'de Gözüne Aldığı Darbe Sonucu Acı Çeken Çoban Köpeği Tedavi Altına Alındı

Hakkari'de gözüne aldığı darbe sonucu acı çeken çoban köpeği için Hakkari Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan Mergabütan yaylasında küçükbaş hayvancılığı yapan bir vatandaşın çoban köpeğinin durumu için belediyeye müracaat etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi, uzun uğraşların ardından çoban köpeğine ulaşmayı başardı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gözünü kaybeden çoban köpeği hemen tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede göz çevresi kurtarılan çoban köpeğinin gözünü sağ gözünü ise kaybettiği öğrenildi. Ekipler gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra köpeği müşahide altına aldılar. - HAKKARİ