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Çukurca'da diyaliz ünitesi hizmete girdi

Çukurca'da diyaliz ünitesi hizmete girdi
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyaliz ünitesi, ilk hastalarını kabul etmeye başladı. Böylece kronik böbrek hastaları tedavi için il merkezi veya çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Hakkari'de Çukurca Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyaliz ünitesi, bugün ilk hastalarını kabul etti.

Ünitenin faaliyete geçmesiyle birlikte daha önce diyaliz tedavisi için il merkezi veya çevre illere gitmek zorunda kalan hastalar artık tedavilerini kendi ilçelerinde alabilecek. İlçede uzun süredir beklenen bu hizmetin hayata geçirilmesi, özellikle kronik böbrek hastalarının ulaşım yükünü azaltırken, tedavi süreçlerini daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Açılan diyaliz ünitesi sayesinde hem hastalar hem de yakınları zaman ve ulaşım açısından önemli bir kolaylık yaşayacak.

Çukurca Devlet Hastanesi son dönemde sağlık altyapısını güçlendiren yatırımlarla dikkat çekerken, diyaliz ünitesinin hizmete başlaması da bu gelişmelerin önemli bir halkasını oluşturuyor. Hastanede daha önce açılan yeni birimlerle birlikte sağlık hizmetlerinin kapsamı genişlemiş, sevk oranlarının azaltılması hedeflenmişti.

Diyaliz ünitesinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür edilirken, yeni hizmetin Çukurca halkına hayırlı olması temenni edildi.

Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci ile İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik katkılarının da memnuniyetle karşılandığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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