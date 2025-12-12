Haberler

Güven Hastanesi, sağlık kategorisinde iki ayrı ödüle layık görüldü

GÜVEN Hastanesi, yenilenen web sitesiyle 23'üncü Altın Örümcek Ödülleri'nde 'sağlık' kategorisinde Halkın Favorisi ve jüri üçüncülüğü ödüllerini kazandı. 50. yılını kutlayan hastane, dijital projeleriyle dikkat çekti.

GÜVEN Hastanesi, yenilenen web sitesiyle 23'üncü Altın Örümcek Ödülleri'nde 'sağlık' kategorisinde iki ayrı ödüle layık görüldü. Sağlık kategorisinde Acıbadem ve Florence Nightingale Hastaneleri gibi markaların da yer aldığı törende Güven Hastanesi, halk oylaması sonucunda Halkın Favorisi seçilirken, jüri değerlendirmesinde de üçüncülük ödülü aldı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri'ne 30 farklı kategoride toplam bin 261 proje başvururken, değerlendirmeler dijital sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip 51 jüri üyesi tarafından yapıldı. Halkın Favorileri ise 256 finalist proje arasından gerçekleştirilen oylamayla belirlendi ve bu süreçte 952 binin üzerinde oy kullanıldı. Yüzlerce markanın yer aldığı organizasyon, dijital iletişim ve tasarım alanında Türkiye'nin en prestijli ödül platformları arasında yer alıyor.

Güven Hastanesi'nin 50'nci yılı kapsamında hayata geçirilen web sitesi projesi, Kurumsal İletişim ekibi ile Scope Ajans iş birliğinde hazırlandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Güven Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet Selçuk Güloğlu, "50'nci yılımızda dijital yüzümüzü yenilerken önceliğimiz, Güven Hastanesi'nin yarım asrı aşan sağlık hizmeti deneyimini, güçlü kurumsal duruşunu ve hasta odaklı yaklaşımını dijital dünyaya sade, anlaşılır ve herkes için erişilebilir bir yapıyla taşımaktı. Kurumsal İletişim ekibimiz ve Scope Ajans ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma hem halk oylamasında hem de jüri değerlendirmesinde karşılık buldu. Kazandığımız bu iki ödülü, Güven Hastanesi'ne duyulan güvenin dijitalde de güçlü biçimde yansıması olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve oylarıyla bizi 'Halkın Favorisi' seçen herkese içtenlikle teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

