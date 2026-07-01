Haberler

Uzmanından yaz aylarında güneş ışınlarına karşı uyarı

Uzmanından yaz aylarında güneş ışınlarına karşı uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Metin, yaz aylarında uzun süre ve bilinçsiz güneşe maruz kalmanın ciltte erken yaşlanma, leke ve cilt kanserine neden olabileceğini belirtti. 10.00-16.00 saatlerinde güneşten kaçınılması, koruyucu kullanımı ve uygun giysi tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Metin, yaz aylarında güneş ışınlarının etkisinin arttığını, uzun süre ve bilinçsiz maruziyetin cilt sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Metin AA muhabirine ultraviyole (UV) ışınlarının ciltte erken yaşlanma, leke oluşumu ve cilt kanserine kadar uzanabilen sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatlerinde mümkün olduğunca doğrudan güneşe çıkılmaması gerektiğini kaydeden Metin, dışarıda bulunulması gerekiyorsa gölge alanların tercih edilmesini, açık renk ve sık dokunmuş giysiler giyilmesini, şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye etti.

Metin, güneş koruyucu ürünlerin doğru kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "En az SPF 30 koruma faktörlü ürünlerin güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce uygulanması gerekiyor. Koruyucuların etkisi yaklaşık 2-3 saat sürdüğünden terleme, yüzme veya yüzün silinmesi halinde yeniden uygulanmasının gereklidir." dedi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti
Toplam sayı 6'ya çıktı! Dünya Kupası'nda 2 istifa daha

Montella ''Kader'' demişti! Dünyaca ünlü 2 hoca daha istifa etti
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor

Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu