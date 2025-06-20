Gümüşhane UMKE'den nefes kesen tatbikat

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Gümüşhane UMKE'den nefes kesen tatbikat
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Gümüşhane UMKE'den nefes kesen tatbikat Gümüşhane'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Gümüşhane UMKE'den nefes kesen tatbikat

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Ekipler 3 aracın karıştığı trafik kazasını konu alan tatbikatta 9 yaralıya müdahale etti.

AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği tatbikatta senaryo gereği yaşanan çoklu sıkışmalı trafik kazası, gerçek bir operasyonu aratmayacak detaylarla kurgulandı.

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahalinde yaptı. Ardından titizlikle hazırlanan sahra hastanesine nakledilen yaralılar, burada daha kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Toplam 40 personelin görev aldığı bu dev tatbikatta, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan sıkışmış yaralılara da UMKE ekipleri tarafından başarılı bir şekilde müdahale edildi.

Yıl boyunca alınan yoğun eğitimlerin meyvesi olarak gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği yaralı rolleri üstlenen Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin performansları ise usta oyunculara taş çıkardı. Öğrenciler gerçekçi makyajları ve etkileyici oyunculuklarıyla tatbikatın inandırıcılığını artırdı.

"Sürekli hazırlıklı olmak zorundayız"

UMKE ekiplerinin tatbikatını yerinde izleyen İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, yaptığı açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü olarak afet durumlarına, acil durumlara karşı sürekli hazırlıklı olmak durumunda olduklarını söyledi.

Bu hazırlıklar kapsamında da belli aralıklarla bu şekilde tatbikatlar düzenlediklerini kaydeden Karataş, "Bugün de burada UMKE tatbikatı planladık. Özellikle son aylarda ve yaz süresince ilimizde olsun, bölgemizde olsun trafik kazalarının artış gösterdiğini gördüğümüzden dolayı trafik kazası konulu bir tatbikat düzenledik. Yaklaşık 40 sağlık personelimiz katıldı tatbikatımıza. Kazaya karışan 3 araç ve 9 yaralımız mevcut. 40 personelimizin de katılımıyla tatbikatımızı gerçekleştirdik. UMKE ve 112 personelimiz aracılığıyla kazadan çıkartılan 9 yaralımız UMKE'nin kurmuş olduğu acil ünitesine getirilerek ilk müdahaleleri yapılıp daha sonra hastaneye ihtiyacı olanları da 112 aracılığıyla hastanelere naklini gerçekleştirdik. Bizim için verimli bir tatbikat oldu. Emeği geçen İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı UMKE birimimize, 112 birimimize, İl Emniyet Müdürlüğü'ne, AFAD'a ve Gümüşhane Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Personelin her türlü olumsuzluğa karşı tatbikatlar sayesinde hazırlıklı olduklarını dile getiren Karataş, "Hazırlıklı ve dinç olmak bu olaylar karşısında özellikle bizim için çok önemli. Personelimiz sürekli aktif olarak sahada yer alıyor. Tatbikatlarımızda belli aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatları sürekli gerçekleştirdiğimiz için de her türlü olaya karşı hazır halde oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"En zor zamanlarda orada olmak zorundayız"

Gümüşhane UMKE sorumlusu Neşe Öztürk ise UMKE'nin insanların en zor zamanında orada olan bir kuruluş olduğunu belirterek, "Birçok paydaş kurumumuz var. Hep birlikte çalışıyoruz. Ama bizim diğer kurumlardan ayrılan tek tarafımız herkesin çaresiz kaldığı, imkanlarının yetersiz kaldığı yerlerde orada olmamız. ve bunu gönüllü olarak yapıyor oluşumuz. Bugün çoklu bir trafik kazası çalıştık. Zaten trafik kazaları artık gündemde. Toplu kazalar, toplu ölümler. Bu tatbikatlarla ekipleri daha diri tutmayı, sürekli halkın dikkatini bu yönlere çekmeyi, bunlar gerçekten olası problemler olarak hepimizin hayatında, hepimizin başına gelebilecek şeyler. Ekiplerimizi daha diri tutabilmek amacıyla trafik kazası tatbikatı gerçekleştirdik" dedi.

Tatbikatta yaralı rolü yapan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Rabia Şanlı, "Arkadaşlarımın yanına izlemeye geldiğim tatbikatta gönüllü olarak yaralı olur musunuz dediler. Makyaj süreci oldu. Makyaj süreci birazcık beklemesi uzun sürdü. Ben başta başka tatbikatlar izlerken kolay, 5 dakikalık iş falan sanıyordum ama hiç öyle değilmiş. Tatbikatlar bence bilinç için önemli. Çünkü dışarıda da normal bir gerçek vaka gördüğümüzde bile insanlar böyle sadece izliyor. Kimse hiçbir şekilde bilinçli bir şekilde davranmıyor. 112 ve UMKE toplumsal olarak bize katkı sağladığı için çok önemli" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinden Hakan Sağlam, "UMKE'nin faaliyetlerine katılmak benim için çok önemliydi. Tatbikatın ne olduğunu öğrendim. Hayatımda ilk defa ambulansa bindim ve yaralı rol yaptım. Bu makyajda yaklaşık bir saat falan sürdü. Makyaj sonunda kazanın nasıl bir şey olduğunu, kazada neler yapmamız gerektiğini, ne durumlarda sakin kalmamız gerektiğine dair her şeyi öğrenmiş oldum. Gerçekten çok kötü bir histi. Gerçek bir kaza olmasa bile o ortam, oradaki rol, insanların bağırışı, ambulansa binmek, insanların sana müdahale etmesi falan inanılmaz zordu. Kolumdaki çivinin duruşu bile psikolojik bir stres oluşturuyor insan üzerinde. Gerçekten çok eğitici bir şey oldu bizim için. UMKE'nin çok önemli bir kurum olduğunu bugün anlamış oldum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Sağlık
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