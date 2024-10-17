Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane Devlet Hastanesi Anjiyografi Ünitesi'nde 424 Anjiyo Uygulandı

Gümüşhane Devlet Hastanesi Anjiyografi Ünitesi'nde 424 Anjiyo Uygulandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mart ayında hizmete giren Anjiyografi Ünitesi, 424 hastaya anjiyo uygulaması gerçekleştirdi. Kardiyoloji Uzmanı İlkin Guliyev, ünite sayesinde hasta sevklerinde azalma ve tedavi süreçlerinde iyileşme sağlandığını belirtti.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde martta hizmete giren Anjiyografi Ünitesi'nde 424 kişiye anjiyo yapıldı.

???????Kardiyoloji Uzmanı İlkin Guliyev, AA muhabirine, Anjiyografi Ünitesi ile kentteki hasta sevklerinde belirgin bir azalma yaşandığını söyledi.

Guliyev, ünite sayesinde hastaların sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştığını ve tedavi sürelerinin kısaldığını belirterek, "Gümüşhane'de mart ayından beri 424 hastaya anjiyo yaptık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Kalp ve damarlarla ilgili, stentle ilgili yapılabilecek her vakayı yapabiliyoruz." dedi.

Kalp hastalıklarının tedavisinde iyi bir noktada olduklarını anlatan Guliyez, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde kalp pili takmaya başlayacağız. İleriki evrede de belki ritim bozukluklarına yönelik tedavilere başlayacağız. Şimdilik iyi gidiyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok. Şu ana kadar da bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Günlük hasta sayımız 10'a kadar çıkıyor. Kapasitemiz yetiyor."

Kaynak: AA / Osman Yetim - Sağlık

Yerel Haberler Anjiyografi Hastane Eğitim Sağlık

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bu kez Sivas sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.