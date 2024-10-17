Gümüşhane Devlet Hastanesi Anjiyografi Ünitesi'nde 424 Anjiyo Uygulandı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde martta hizmete giren Anjiyografi Ünitesi'nde 424 kişiye anjiyo yapıldı.

???????Kardiyoloji Uzmanı İlkin Guliyev, AA muhabirine, Anjiyografi Ünitesi ile kentteki hasta sevklerinde belirgin bir azalma yaşandığını söyledi.

Guliyev, ünite sayesinde hastaların sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştığını ve tedavi sürelerinin kısaldığını belirterek, "Gümüşhane'de mart ayından beri 424 hastaya anjiyo yaptık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Kalp ve damarlarla ilgili, stentle ilgili yapılabilecek her vakayı yapabiliyoruz." dedi.

Kalp hastalıklarının tedavisinde iyi bir noktada olduklarını anlatan Guliyez, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde kalp pili takmaya başlayacağız. İleriki evrede de belki ritim bozukluklarına yönelik tedavilere başlayacağız. Şimdilik iyi gidiyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok. Şu ana kadar da bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Günlük hasta sayımız 10'a kadar çıkıyor. Kapasitemiz yetiyor."