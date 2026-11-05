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Gümüşhane'de organ bağışı sempozyumunda farkındalık çağrısı yapıldı

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Gümüşhane'de organ bağışı sempozyumunda farkındalık çağrısı yapıldı
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Gümüşhane'de organ bağışına dikkat çekmek için "Bir Organ, Bir Hayat" konulu sempozyum düzenlendi. Programda Başhekim Uzm. Dr. Berkay Cihan Üreyener ve Hemşire Neşe Öztürk, bir bağış kararının hiç tanımadığımız bir insanın hayata tutunmasını sağlayabileceğini vurguladı.

Gümüşhane'de organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir Organ, Bir Hayat" konulu sempozyum düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesi Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde, Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü ve Gümüşhane Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Berkay Cihan Üreyener, sağlık yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Başhekim Uzm. Dr. Berkay Cihan Üreyener, organ bağışının dayanışma, merhamet ve insan sevgisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün vereceğimiz bir bağış kararı, yarın hiç tanımadığımız bir insanın yeniden hayata tutunmasını sağlayabilir" dedi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakli ve Bağışı Koordinatörü Hemşire Neşe Öztürk ise Türkiye'de binlerce hastanın organ nakli beklediğini ifade ederek, "Bir gün hepimiz birilerinin umudu olabiliriz. Belki bir imzamız, bir kalbin yeniden ritmi olur. Organ bağışı, geride bırakılacak en değerli mirastır" diye konuştu.

Sempozyumda Uzman Dr. Abdullah Can organ bağışının tıbbi, İl Müftü Yardımcısı Salih Özbek ise dini boyutuna ilişkin sunum yaptı. Program, bilgilendirme ve soru-cevap etkinliğinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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