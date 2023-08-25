Gümüşhacıköy'de Muhtarlara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi
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Gümüşhacıköy ilçesinde muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, muhtarlara şiddetin türleri ve şiddete uğrayan mağdurların korunmasına yönelik ulusal düzeyde uygulanan uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Gümüşhacıköy ilçesinde muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Berna Ulu ve Sevgi Zeytünlü tarafından verilen eğitimde, muhtarlara şiddetin türleri, şiddete uğrayan mağdurların korunmasına yönelik ulusal düzeyde uygulanan uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen eğitime Belediye Başkanı Zehra Özyol, Köy ve Mahalle muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Sağlık