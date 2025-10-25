Gülhane GETAT Merkezi Proloterapi ile Hastalarına Şifa Oluyor

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından, 3 Ekim'deki 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde teşekkür belgesiyle ödüllendirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Merkezi'nde, kas-iskelet sistemi rahatsızlığı bulunan hastalar 'proloterapi' (iğneyle uygulanan doğal tedavi) yöntemiyle şifa buluyor. GETAT Merkezi Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İlker Solmaz, proloterapinin vücudun kendi iyileşme mekanizmasını harekete geçiren bir tedavi yöntemi olduğunu, hasarlı dokunun yeniden onarılmasını sağladığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki GETAT Uygulama Merkezi'nde, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde proloterapi tedavisi uygulanıyor. 2017 yılında kurulan merkez, kamu hastaneleri arasında en fazla hasta kabul eden ve en yüksek başarı oranına ulaşan kurum olarak öne çıktı. Modern tıpla geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın birleştirildiği merkezde boyun ve bel fıtığı, omuz yırtıkları, diz ve kalça kireçlenmeleri gibi pek çok ağrılı rahatsızlık ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebiliyor. Yüzde 90'a ulaşan başarı oranı ile bakanlığa bağlı 84 GETAT uygulama merkezi arasında öne çıkan Gülhane GETAT Uygulama Merkezi, İstanbul'da 3 Ekim'de düzenlenen '3'üncü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

'BAŞARI ORANIMIZ YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE'

Gülhane GETAT Merkezi Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İlker Solmaz, proloterapinin en sık uygulandığı hastalıkların kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları bulunanlar olduğunu söyledi. Solmaz, "Boyun ve bel fıtığı, omuz yırtıkları, diz ve kalça kireçlenmeleri gibi pek çok ağrılı durumda proloterapi uygulanabiliyor. Türkiye'nin en çok hasta bakan, en yüksek başarı oranına sahip merkezi konumundayız. Başarı oranımız yüzde 90'ın üzerinde. Bu oranı yakalamamızın nedeni, doğru hasta seçimi ve tecrübeli hekimler tarafından uygulama yapılmasıdır. Proloterapi tecrübe gerektiren bir yöntemdir; bu yöntem Sağlık Bakanlığı'nın sertifikasyon programı kapsamında sadece yetkin hekimler tarafından uygulanmaktadır. Tedaviyi modern tıpla birleştiriyoruz. Hastalarımızın ön muayenesinden sonra gerekli tetkikler ve konsültasyonlar yapılır. Gerekirse beyin cerrahisi, ortopedi, algoloji, romatoloji gibi branşlardan görüş alınır. Bu şekilde integratif, yani modern tıpla birlikte yürütülen bir tedavi anlayışı izliyoruz. Proloterapi cerrahi müdahale öncesi son basamaklardan biridir. Ameliyat kararı verilmeden önce mutlaka proloterapi konsültasyonu alınmalıdır. Bu tedavi, cerrahiye giden yolda son çıkıştır" diye konuştu.

'GÜNDE 100 HASTAYA UYGULAMA YAPIYORUZ'

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hanefi Cem Gül ise GETAT uygulamalarının son 15-20 yıldır dünyada ve Türkiye'de çok popüler bir uygulama olduğunu söyleyerek, "Birçok parametreyi içeriyor. Sülük uygulaması, kupa uygulaması, hacamattan tutun da proloterapi, akupunktur ve fitoterapi gibi birçok parametrelerden meydana gelmekte. Hastanemizde, 2016 yılının Aralık ayında proloterapi ve akupunktur uygulaması yapılmaya başlandı. Özellikle kronik hastalıklar burada oldukça önem arz ediyor. Günde yaklaşık 100'e yakın hastaya uygulama yapıyoruz. Bu modern tıpla beraber, konvansiyonel tıpla beraber olması gereken bir işlem aslında. Konvansiyonel tıpta bazen sıkıntılar oluşabiliyor. Kronik ağrısı olan bir hastada mesela böbrek yetmezliği, karaciğer problemleri olabiliyor. Bunlar örneğin ilaçlarla hastanın ağrıları kesilemeyebiliyor. Bu şekilde olan hastalara zaten biz proloterapi gibi GETAT uygulamalarını yapıyoruz. Bakanlığımız 84 GETAT Uygulama Merkezi ve 2160 uygulama ünitesinde yaptığı bir çalışmada özellikle performans değerlendirmesinde ilk 10 hastaneyi ödüllendirdi. Bizim hastanemiz de bunlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'

Merkezde tedavi gören Şerife Altundağ (68), bel rahatsızlığı nedeniyle uzun süre yürüyemediğini, oturduğu yerden kalkamadığını anlatarak, "Hiç yürüyemiyordum. Emekleyemiyordum bile. Uygulanan iğne tedavisi ile dördüncü seansta yürümeye başladım. Şimdi evde desteksiz, dışarıda ise koltuk değneğiyle yürüyebiliyorum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Ben o haldeyken hiç iyi olacağımı sanmıyordum. İlk adımlarımı attığımda ağladım" dedi.

Başka bir hasta Gülay Erdem (61) ise sol kalçasındaki ağrılar nedeniyle merkeze başvurduğunu, yapılan muayenede kireçlenme tespit edildiğini söyleyerek, "Sol kalçamda ağrım vardı. Yürürken yoktu ama otururken ve yatarken vardı. Proloterapi uygulandı 4 seans. Şimdi çok şükür daha iyiyim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,