Geniz Eti Alınmazsa Çene Gelişimi Bozuluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Geniz Eti Alınmazsa Çene Gelişimi Bozuluyor
Haber Videosu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Atlı, geniz etinin 3 yaşından sonra erimemesi durumunda alınması gerektiğini vurguladı. Aksi halde 6 yaş sonrası çene yapısının bozulabileceğini ve kalıcı problemlere yol açabileceğini belirtti.

Geniz eti alınmazsa çene yapısı bozuluyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Atlı :

"Geniz etinin 3 yaşından sonra halen erimemişse mutlaka alınması gerekiyor: 6 yaş sonrası çene gelişimini bozuyor, üst dişler öne çıkıyor, alt çene geride kalıyor"

KAHRAMANMARAŞ - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Atlı"Geniz etinin 3 yaşından sonra halen erimemişse mutlaka alınması gerekiyor, 6 yaş sonrası çene gelişimini bozuyor, üst dişler öne çıkıyor, alt çene geride kalıyor"dedi.

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Atlı, çocuklarda görülen geniz eti büyümesinin sadece burun tıkanıklığına değil, ilerleyen yaşlarda kalıcı yüz ve çene yapısı bozukluklarına neden olabileceğini söyledi. Uzman Dr. Faruk Atlı, geniz etinin doğuştan her bebekte bulunduğunu ve 3 yaşına kadar kendiliğinden erime ihtimali olduğunu ifade ederek detaylı bilgi verdi.

Dr. Atlı, "Geniz eti normalde kulağı mikroplardan korumak için var. Ancak bulunduğu yer itibariyle burun arkasını tıkayarak çocuklarda ağız açık uyuma, hırıltı, salya akması gibi sorunlara neden oluyor. Ayrıca orta kulakta havalanma sorunlarına da sebep oluyor. Geniz etinin 3 yaşından sonra halen erimemişse mutlaka alınması gerektiğini ifade ediyorum. 6 yaş sonrası çene gelişimini bozuyor. Üst dişler öne çıkıyor, alt çene geride kalıyor. Bu çocuklar ileride hem estetik hem de fonksiyonel problemler yaşıyor. Diş telleriyle düzeltilemeyen durumlar oluşuyor. İleri evrede çene ameliyatı bile gerekebilir"ifadelerini kullandı.

'Burun tıkanıklığı sadece nefes değil, sistem sorunu'

Burun ve boğazın vücudun giriş kapısı olduğunu ve buradaki tıkanıklıkların tüm sistemi etkilediğini vurgulayan Dr. Atlı, "Burnun tıkalı olması sinüsleri, kulakları ve sindirim sistemini bile etkiler. Özellikle çocuklukta bu durum, gelecekte telafisi zor olan hasarlara yol açabilir. Aileleri çocuklarının gece uyku düzenlerini dikkatle gözlemlemeleri konusunda uyarıyoruz. Hırıltı, ağız açık uyuma, sık boğaz enfeksiyonu gibi durumlarda bir KBB uzmanına başvurmaları gerekir"şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Sağlık
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti

Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.