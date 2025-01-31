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Gelibolu'da 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması Başlatıldı

Gelibolu'da 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması Başlatıldı
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Sağlık Bakanlığı’nın 'Her gebeye bir ebe' projesi, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde uygulamaya kondu. Açılan ebe polikliniğinde anne adaylarına doğuma hazırlık sürecinde rehberlik edilecek ve sağlık kontrolleri yapılacak.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Her gebeye bir ebe" uygulaması Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde hayata geçirildi.

Hastanede bakanlığın çalışması kapsamında açılan ebe polikliniği hizmete başladı.

Anne olmaya hazırlananlara hastane ebeleri rehberliği sayesinde doğuma hazırlık, stresten uzak ve daha güvende doğuma hazırlık süreçleriyle ilgili destek verilecek, bilgi ve uygulama paylaşımlarının yapılacağı klinikte ayrıca gebelerin tansiyon, boy ve kilo ölçümleri de düzenli olarak yapılacak.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
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