Gebe Okulu'nda yıl dönümü etkinliği düzenlendi

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nun 10. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Programa, Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Betül Kalkan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hekimleri Dr. Öğr. Üyesi Şeyma İlayda Paltacı ve Op. Dr. Mesut Admış katıldı. Etkinlikte Gebe Okulu'ndan mezun olan anneler ve çocukları da yer aldı.

Program kapsamında çeşitli gösteriler sunulurken, katılımcılar keyifli ve renkli anlar yaşadı.

Anne adaylarının gebelik sürecini sağlıklı ve bilinçli şekilde geçirmelerine katkı sağlayan Gebe Okulu'nun 10 yıldır önemli çalışmalara imza attığı belirtildi. - ERZİNCAN

