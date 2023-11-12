Gazze'deki hastanelerde felaket yaşanıyor

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze'deki hastanelerde yaşanan felaketi ve hastaların tedavi olamadığı için ölüme terkedildiğini belirtti. İsrail'in saldırıları ve yakıt, elektrik ile tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hastanelerde dramatik bir durum yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, başta Şifa Hastanesi olmak üzere Gazze'deki hastanelerde felaket yaşandığını, hastaların tedavi olamadığı için ölüme terkedildiğini belirtti.

Keyle, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrail'in saldırıları ve yakıt, elektrik ile tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hastanelerde yaşanan drama ilişkin bilgi verdi.

Hastanelerde bir felaket yaşandığına dikkati çeken Keyle, "Böbrek hastası çocuklar ve yaşlılar tedavi göremedikleri için ölüyor. Şifa Hastanesinde elektrik ve tıbbi malzeme eksikliğinden şu ana kadar 2'si yeni doğan bebek 12 hasta hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Keyle, Rantisi ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerinde tedavi gören 3 bin kanser hastasının İsrail tarafından hastanelerden çıkarıldıkları için ölüme terkedildiğini, hamile kadınların gerekli sağlık hizmetini alamadığı için tehlike altında olduğunu kaydetti.

Şifa Hastanesinde defnedilmeyi bekleyen cesetler çürümeye başladı

İsrail'in havadan ve karadan günlerdir bombaladığı Şifa Hastanesindeki durumu da anlatan Keyle, İsrail insansız hava araçlarının (İHA) hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle doktorların hastane yerleşkesi içindeki binalar arasında gidip gelemediğini aktardı.

Keyle, "Hastaların hayatını tehdit eden ve bir sağlık felaketinin yaşanmasına neden olabilecek diğer bir husus ise doktorların, hastanedeki 100 naaşı (saldırılar nedeniyle) defnedememiş olması. Doktorların söylediğine göre, hastane bahçesindeki bu cesetler çürümeye başladı ve sokak köpekleri bu naaşların bir kısmını parçaladı. Ayrıca, hastane içinde biriken tıbbi atıklar da büyük bir sorun teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, İsrail'in, hastanedeki su kuyuları, oksijen üniteleri ve diğer birimleri bombaladığını, elektrik kesintisi sebebiyle kan stoklarındaki kanların bozulduğunu ve doktorların hastalara kan nakli yapamadığını dile getirdi.

Şifa Hastanesindeki hastalar, yaralılar ve sağlık personelinin, yaşadıkları tüm bu zorlukların yanı sıra yiyecek ve içecek de bulamadığını aktaran Keyle, bu sorunların, hastanelere elektrik, tıbbi malzeme ve yakıt tedarik edilerek ya da hastaların Mısır'a nakledilmesi suretiyle çözülmesi gerektiğini dile getirdi.