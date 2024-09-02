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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başladı

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GAZZE Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar ve Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) çocuk felci kapsamında başlatılan aşı kampanyasında ilk gün 87 bin çocuk aşılandı. Aşılama çalışmaları devam ediyor.

GAZZE Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar ve Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) çocuk felci kapsamında başlatılan aşı kampanyasında ilk gün 87 bin çocuk aşılandı. Aşılama çalışmaları devam ediyor.

BM'nin Filistin Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, "Bugün Gazze'nin orta kesimlerindeki çocuk felci aşılama kampanyası ikinci gününe giriyor DSÖ'ye göre UNRWA ekipleri ve ortakları sadece ilk gün yaklaşık 87 bin çocuğa ulaştı. Çocuklara bu önemli aşıyı sağlamak için çabalar devam ediyor, ancak en çok ihtiyaç duydukları şey şu anda ateşkes" denildi.

İnsani yardım ve sağlık örgütleri, bir hafta sürecek kampanya boyunca 10 yaş altı 640 bin çocuğu aşılamayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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