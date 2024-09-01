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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başladı

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BİRLEŞMİŞ Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından planlanan, Gazze'de 10 yaş altı yüzbinlerce çocuğun aşılanmasını öngören kampanya başladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından planlanan, Gazze'de 10 yaş altı yüzbinlerce çocuğun aşılanmasını öngören kampanya başladı.

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılaması bugün başlıyor. Aşının 10 yaşın altındaki tüm çocuklara ulaşması için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" denildi.

DSÖ'nün Filistin Ofisi'nden yapılan açıklamada ise "Çocuklarınız daha önce aşılanmış olsa bile, acil doz almak ve virüsten korunmak için onları en yakın aşı noktasına getirin" uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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