Gana'da 34 Yeni M-çiçeği Vakası Tespit Edildi

Gana'da 34 Yeni M-çiçeği Vakası Tespit Edildi
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Gana Sağlık Servisi, 10 vilayette 34 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 79'a ulaştı ve 4 kişi hastanede tedavi altında. Vatandaşlardan belirtilerle ilgili sağlık merkezlerine başvurmaları istendi.

BATI Afrika ülkesi Gana'da 34 M-çiçeği (mpox) vakası saptandı.

Gana Sağlık Servisi (GHS), ülkenin 10 vilayetinde 34 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiğini duyurdu ve toplam vaka sayısının 79'a ulaştığını bildirdi. Açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hastanede tedavi gördüğü, temaslı takibinin devam ettiği ve ülke genelinde gözetim çalışmalarının yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Halktan, döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtiler fark etmeleri durumunda en yakın sağlık merkezine başvurmaları talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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