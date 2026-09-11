Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalışmalar sürüyor

Bayburt'ta açılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalışmalar devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve beraberindeki ekip, hastanenin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemelerde mevcut durum değerlendirilirken sağlık tesisinin faaliyete geçebilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar ve planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi yapının iç bölümlerini gezip çalışmaları yerinde takip etti.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı