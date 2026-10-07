Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 74 bin 250 ölü olduğunu duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 250'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında 3 yıl geride kalırken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı olan 1 kişinin ise yaralarına yenik düşerek yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 467'ye, yaralıların sayısının ise 5 bin 161'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 250'ye, yaralı sayısı 175 bin 278'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı