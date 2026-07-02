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Özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaşa tıbbi tahliye

Özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaşa tıbbi tahliye
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Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçeleri açıklarında seyreden özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek ambulansa teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında seyreden özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Dalaman ve Fethiye açıklarında seyreden özel teknelerde bulunan ve rahatsızlanan vatandaşlar için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine belirtilen bölgelere yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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