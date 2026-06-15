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Tersane adasında rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye

Tersane adasında rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Tersane Adası'nda rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek ambulansa teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye Tersane adasında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye Tersane adasında bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibi rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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