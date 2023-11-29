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Ferizli'de Ruh ve Beden Sağlığı Semineri Düzenlendi

29 Kasım 2023 08:54 Son Güncelleme: 08:56 Abone Ol

Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ferizli Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde, konunun uzmanları tarafından ruh ve beden sağlığı hakkında bilgi verildi. Kaymakam Hasan Balcı, programlara katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.