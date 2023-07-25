Evinin bahçesinde özel ders verdiği sırada fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Burdur'da evinin bahçesinde özel ders verirken fenalaşan 59 yaşındaki öğretmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evinin bahçesinde özel ders verdiği sırada fenalaşan öğretmen hastanede hayatını kaybetti.

BURDUR - Burdur'da evinin bahçesinin özel ders verdiği sırada fenalaşan 59 yaşında ki öğretmen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay saat 20.15 sıralarında Burdur'un Fevzi Çakmak Mahallesi 23005 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'da özel Almanca dersi veren Nuray Kocaoğlu akşam saatlerinde bir öğrencisine bahçede ders verdiği sırada bir anda fenalaştı. Öğrencisinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kocaoğlu ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Nuray Kocaoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.