ESOGÜ hastanesi yönetiminden hasta ve çalışanlara bayram ziyareti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimi Kurban Bayramı dolayısıyla, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının bayramını kutladı.

Ziyaret Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Sağlık Hizmetleri Müdürü Zeynep Akgözlü, Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Çiğdem Özdemir ile Nöbetçi Müdür Sinan Kaya'nın katılımıyla gerçekleşti. Bu anlamlı günde hastaneden şifa bekleyen hastaların morallerini yükseltmek ve yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla gerçekleşen ziyarette gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarının da bayramı kutlandı. Bayram çikolatası ikram edilerek bayram ziyareti sonlandırıldı. Hasta ve hasta yakınları hastane yönetiminin bayram ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

