ESOGÜ Hastanesi'nde 2 hasta nakil aracı hizmete alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 hasta nakil aracının hizmet vermeye başladığı bildirildi. Hastanede tedavi gören hastaların nakil ve transfer işlemleri için temin edilen ambulanslarla hastanenin kapasitesi artacak ve daha çok kişiye hasta nakil ve acil sağlık hizmeti sunulabileceği belirtildi.