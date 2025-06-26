Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Son Teknoloji PET/BT Cihazı Hizmete Girdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Son Teknoloji PET/BT Cihazı Hizmete Girdi
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, onkoloji, nöroloji ve kardiyoloji alanlarında tanı süreçlerini geliştirecek 'Biograph Vision 450 PET/BT' cihazını hizmete aldı. Cihaz, yüksek çözünürlükte görüntüleme sağlayarak hastalara daha etkili sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde onkolojik, nörolojik ve kardiyolojik alanlarda tanı ve evreleme süreçlerini daha güvenilir hale getirecek "PET/BT" cihazı hizmete alındı.

Hastanenin Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda düzenlenen açılışta konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, cihazla hastanelerinde sağlık hizmetinde birçok kolaylığın hayata geçeceğini söyledi.

Cihazın hayırlı olmasını dileyen Çarman, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milimetrik boyuttaki tümörler artık net şekilde görülecek

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Ak Sivrikoz da son sistem cihazı hastanelerine kazandırmalarının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Cihazın son teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Sivrikoz, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde mevcut durumda hem özel hem de kamu hastaneleri içinde ilk ve tek alınan cihaz durumunda. Oldukça gelişmiş bir teknoloji. Çok kısa sürede yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme özelliğine sahip. Bu dijital teknolojiyle donanmış cihazla milimetrik boyuttaki lezyonları ya da tümörleri net şekilde görmek mümkün. Daha önceki PET/BT cihazında görülemeyen birçok hastalığı ve lezyonu bu cihazla görebiliyoruz. Bölgemiz, hastanemiz ve çevre illerdeki hastalarımız için tanıda, tedavide ve tahkimde katkı sağlayacak gelişmiş cihazı bulundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Gürsoy ise emeği geçenlere bölüm ve hastalar adına teşekkür etti.

Törende konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

"Biograph Vision 450 PET/BT" cihazı, 3,2 milimetre kristal boyutu ve tamamen dijital dedektör mimarisi sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve hızlı tarama süresiyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Sağlık
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