Haberler

Eskişehir'de çocuk rehabilitasyonu denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, pediatrik rehabilitasyon birimini ziyaret ederek çocuklara sunulan rehabilitasyon hizmetleri ve tedavi süreçlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, pediatrik rehabilitasyon birimini ziyaret ederek çocuklara sunulan rehabilitasyon hizmetleri ve tedavi süreçlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Bildirici, ziyaret kapsamında rehabilitasyon hizmetinden yararlanan çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek sağlık çalışanlarından birimde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tedavi gören bir çocuk ve ailesiyle sohbet eden Bildirici, rehabilitasyon sürecine ilişkin deneyimleri dinledi.

Pediatrik rehabilitasyon biriminde çocukların yaşlarına ve bireysel gereksinimlerine uygun programlarla tedavi süreçlerinin sürdürüldüğü, oyun destekli uygulamalarla hem fiziksel gelişimlerinin hem de rehabilitasyon sürecine uyumlarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Meclis'teki tarihi yasadan ilk detaylar! 6 ay süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kamerada
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ölüm onu evinde yakaladı! Akıma kapılan talihsiz kadın can verdi
Diyarbakır'da telefon dükkanında silahlı saldırı: 2 yaralı

Yaraladığı kişiye geri dönüp yeniden ateş etti
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! Formayı giydiğine pişman oldu
Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı

Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Mide bulandıran detaylar
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!