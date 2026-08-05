Eskişehir'de çocuk rehabilitasyonu denetimi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, pediatrik rehabilitasyon birimini ziyaret ederek çocuklara sunulan rehabilitasyon hizmetleri ve tedavi süreçlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Bildirici, ziyaret kapsamında rehabilitasyon hizmetinden yararlanan çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek sağlık çalışanlarından birimde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tedavi gören bir çocuk ve ailesiyle sohbet eden Bildirici, rehabilitasyon sürecine ilişkin deneyimleri dinledi.

Pediatrik rehabilitasyon biriminde çocukların yaşlarına ve bireysel gereksinimlerine uygun programlarla tedavi süreçlerinin sürdürüldüğü, oyun destekli uygulamalarla hem fiziksel gelişimlerinin hem de rehabilitasyon sürecine uyumlarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA