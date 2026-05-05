Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den Dünya Astım Günü açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, astımın doğru tedavi ve düzenli takip ile kontrol altına alınabilen kronik bir hastalık olduğunu bildirdi.

Bildirici, Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, astımın akciğerdeki hava yollarında mikrobik olmayan iltihaplanma sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Hastalığın nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğine dikkati çeken Bildirici, dünya genelinde yaklaşık 350 milyon astım hastası bulunduğunu, her yıl 400 binden fazla kişinin astıma bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bildirici, bu yıl Dünya Astım Günü temasının "astım kontrolünün doğru inhaler kullanımıyla mümkün olduğu" şeklinde belirlendiğini belirterek, bu kapsamda sağlık çalışanları ve hastalara yönelik çevrim içi eğitimler düzenleneceğini kaydetti.

Güncel tedavi yaklaşımlarına da değinen Bildirici, özellikle 12 yaş üzeri hastalarda kısa etkili nefes açıcı ilaçların tek başına kullanımının artık önerilmediğini bildirdi.

Astım yönetiminde eğitimin önemini vurgulayan Bildirici, mayıs ayı itibarıyla aile hekimlerinin kayıtlı astım hastalarını Hastalık Yönetim Platformu üzerinden düzenli olarak izleyeceğini belirtti.

Vatandaşların doğru bilgilere resmi kurumlar ve ilgili derneklerin internet sitelerinden ulaşabileceğini ifade eden Bildirici, "Astım kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Düzenli takip ve doğru tedavi ile sağlıklı bir yaşam mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.