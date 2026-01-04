Haberler

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, 'Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası' kapsamında verem hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda erken tanının önemi vurgulanıyor ve ücretsiz tarama hizmetleri sunuluyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında hastalığa dikkati çekmek, toplumda farkındalığı artırmak ve erken tanıyı güçlendirmek amacıyla il genelinde bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yürütüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4–11 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla kentteki çalışmalar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin koordinasyonunda planlanarak sahada uygulanıyor.

Kentte verem hastalığının tanı ve tedavi süreçleri, Zübeyde Hanım Yerleşkesinde hizmet veren Verem Savaşı Dispanseri tarafından yürütülüyor.

Dispanserde temaslı taramaları, akciğer grafisi ve laboratuvar tetkikleri ücretsiz olarak yapılırken, hastalığı doğrulanan bireylere ilaç tedavisi yine ücretsiz şekilde sağlanıyor.

Tedavinin en az 6 ay sürdüğü, ilaçların düzenli kullanılmasının ise hem hasta sağlığı hem toplum sağlığı için kritik önemde olduğu belirtiliyor.

Verem hastalığının solunum yoluyla bulaşabilen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna ifade eden yetkililer, 2-3 haftadan uzun süren öksürük, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi şikayetlerin gecikmeden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzun süreli öksürüğü olan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmaları, hastalığın erken dönemde tespit edilmesi açısından önem taşıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları verem belirtileri konusunda duyarlı olmaya, şüpheli durumlarda gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya ve tedavi süreçlerine titizlikle uymaya davet ediyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Sağlık
