Eskişehir'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Eskişehir'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çoğunluğu ile sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, farkındalık oluşturmak için 'Sağlık İçin Hareket Et' ve 'Halk Sağlığı Hepimizin Sağlığıdır' yazılı dövizler taşıdı.

Eskişehir'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, İstiklal Mahallesi'ndeki ek hizmet binası önünden başlayarak İsmet İnönü Caddesi'nde devam etti.

Toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek ve halk sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca, "Sağlık İçin Hareket Et" ve "Halk Sağlığı Hepimizin Sağlığıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Serkan Ceyhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babür Mintaş, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Bekir Akdemir, ilçe sağlık müdürleri ile çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Hafta boyunca kent genelinde bilgilendirme stantları, seminerler ve çeşitli farkındalık etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
