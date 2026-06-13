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Zamana karşı yarışan sağlıkçılar Eskişehir'de TİLYAD eğitimini başarıyla tamamladı

Zamana karşı yarışan sağlıkçılar Eskişehir'de TİLYAD eğitimini başarıyla tamamladı
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Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 9-12 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlediği Travmalarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi (TİLYAD) ile 13 sağlık çalışanının travma müdahale becerilerini simülatörler eşliğinde geliştirdi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen "Travmalarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi" (TİLYAD) ile farklı kurumlardan katılan sağlık çalışanlarının mesleki yeterlilikleri ve saha deneyimleri güçlendirildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, sağlık personelinin sahadaki müdahale kabiliyetini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 9-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Travmalarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi (TİLYAD) başarıyla tamamlandı.

Eğitim programına İl Ambulans Servisi Başhekimliği personelinin yanı sıra, il genelinde farklı sağlık kurumlarında görev yapan profesyoneller de katılım sağladı. Toplam 13 katılımcının yer aldığı 4 günlük yoğun program süresince, teorik bilgilerin yanı sıra simülatör maketler eşliğinde uygulamalı senaryolar gerçekleştirildi. Sağlık personeli, zamana karşı yarışılan travma vakalarına yönelik en güncel yaklaşımları sahaya yansıtmak için ter döktü.

Kritik müdahaleler simülatörlerle birebir canlandırıldı

Program kapsamında özellikle travmaya neden olan kazalarda hayat kurtarıcı öneme sahip olan olay yeri triyajı, travmalı hastanın hızlı ve doğru değerlendirilmesi gibi kritik konular ele alındı. Hayati tehlikesi bulunan hastalara yönelik ileri yaşam desteği uygulamalarında gerekli pratik becerilerin etkin şekilde kazandırılmasının hedeflendiği eğitimle, personelin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine ve saha deneyimlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına büyük katkı sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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