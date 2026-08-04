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Eskişehir'de Huzurevinde Hareket Yaşı Etkinliği

Eskişehir'de Huzurevinde Hareket Yaşı Etkinliği
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Sağlık Bakanlığının Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası kapsamında Eskişehir'deki Maide Bolel Huzurevi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığının Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası kapsamında Eskişehir'deki Maide Bolel Huzurevi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ziyaret kapsamında huzurevi sakinleri ile kurum personelinin denge, el kavrama kuvveti ve otur-kalk performansları değerlendirilerek hareket yaşları ölçüldü.

Etkinlikte katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verilirken, aktif yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve fiziksel uygunluğun korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların daha aktif ve sağlıklı bir yaşam için sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret ederek hareket yaşlarını öğrenebilecekleri ve fiziksel uygunluk düzeyleri hakkında bilgi alabilecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA
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