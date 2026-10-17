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Eskişehir'de Gören Sistemi, İl Sağlık Müdürü Bildirici başkanlığında değerlendirildi

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Eskişehir'de Gören Sistemi, İl Sağlık Müdürü Bildirici başkanlığında değerlendirildi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında Gören Sistemi Değerlendirme Sunumu yapıldı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan ile hastane yöneticilerinin katıldığı toplantıda sistemin mevcut durumu ele alındı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Gören Sistemi Değerlendirme Sunumu gerçekleştirildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan ve ilgili hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda, Gören Sistemi'nin mevcut durumu, uygulama süreçleri ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi. Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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