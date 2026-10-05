Eskişehir'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde sağlık çalışanları ve vatandaşlar yürüdü

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve sağlık çalışanları, hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

Fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünden başlayan yürüyüşe sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Porsuk Bulvarı, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve İsmet İnönü 1 Caddesi (Doktorlar Caddesi) güzergahını takip ederek yeniden İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na ulaştı.

Etkinlikte, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, yürüyüşün kalp ve damar sağlığının korunması, fiziksel uygunluğun artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağladığı vurgulandı. Yetkililer, sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivitenin günlük hayatın doğal bir parçası haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşları yürüyüş ve benzeri fiziksel aktiviteleri düzenli olarak yapmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı