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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde enfeksiyon kliniğinin işleyişi değerlendirildi

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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde enfeksiyon kliniğinin işleyişi değerlendirildi
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde enfeksiyon kliniğinin işleyişine yönelik toplantı yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığındaki toplantıda klinik ihtiyaçları ve hizmet kalitesinin artırılması görüşüldü.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinin işleyişi ve sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, hastane yönetimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde görevli hekimler katıldı.

Toplantıda, kliniğin işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve ihtiyaçları ele alındı.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, hekimler ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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