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Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelik'in eşlik ettiği ziyarette, sağlık hizmeti alan çocuklara ağız ve diş sağlığının korunması, doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız bakımı hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında çocuklara diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

Ziyarette, ağız ve diş sağlığının korunması için erken yaşta doğru alışkanlıkların kazanılmasının önemine dikkat çekilerek toplumda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı