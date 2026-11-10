Erzincan'daki Mengücek Gazi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına eğitim verildi

Erzincan'daki Mengücek Gazi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında sağlık hizmetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı ve eğitime katkı sunan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.
Hastanede düzenlenen program kapsamında, sağlık hizmetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Eğitime katkı sunan öğrencilere, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Kaya ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurcan Keçeci tarafından teşekkür belgeleri verildi.
Program, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı