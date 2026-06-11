Erzincan'da Sağlık Afet Planı Tatbikatı için hazırlık toplantısı yapıldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce, "Yerel Düzey Sağlık Afet Planı Masabaşı Tatbikatı" öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Gülşah Taş başkanlığında yapıldı.

Toplantıya müdürlük yöneticileri, birim sorumluları ve sürece katkı sunan paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Tatbikat öncesinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, olası afet senaryoları değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı.

Yetkililer, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarının etkin şekilde sürdürüldüğünü belirterek, yapılacak masabaşı tatbikatıyla sağlık hizmetlerinin afet süreçlerindeki koordinasyon ve müdahale kabiliyetinin test edileceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı