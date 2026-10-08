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Erzincan'da meme kanseri etkinliğinde erken tanı ve ücretsiz tarama vurgulandı

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Erzincan'da meme kanseri etkinliğinde erken tanı ve ücretsiz tarama vurgulandı
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Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı. Kadınlara düzenli tarama önerilirken, taramaların KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılabildiği belirtildi.

Erzincan'da Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.

Etkinlikte, uygun yaş grubundaki kadınların düzenli kanser taramalarına katılmasının önemine dikkat çekilerek, memede fark edilen olağan dışı değişikliklerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara kanser taramalarının KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yaptırılabildiği bilgisi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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