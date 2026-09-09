Erzincan’da Halk Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi
Erzincan’da Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.
Erzincan'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri birimi tarafından düzenlenen etkinliklerde, kentin farklı noktalarında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı.
Ölçümlerde yüksek değerleri tespit edilen vatandaşlar, beslenme ve fiziksel aktivite konusunda danışmanlık hizmeti almak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi.
Etkinlikler kapsamında Esentepe Mesire Alanı'nda da çocuklara yönelik fiziksel aktiviteler gerçekleştirildi. Fizyoterapist eşliğinde yapılan çalışmalarda çocukların hareketli yaşam konusunda farkındalık kazanması amaçlandı.
Genç ve yetişkinlere ise "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kuvvet ölçümleri yapıldı.
Halk Sağlığı Haftası boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesinin ve fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.